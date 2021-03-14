Французский историк объяснил, почему россиян считают грубыми

Российских туристов за рубежом считают грубыми и невежливыми. О том, откуда возник такой стереотип, французскому изданию Le Figaro рассказал историк Лоран Тиссо.

Стереотипы существуют о каждом отдельном народе. Например, американцев многие считают необразованными. А за англичанами закрепилась репутация людей, которые много пьют. Итальянцев считают бабниками, французов — дурно пахнущими. Стереотипы о немцах сводятся к тому, что они путешествуют в носках и сандалиях. Китайцев воспринимают как людей, не знающих хороших манер. Тиссо отметил, что жители Китая начали открыто путешествовать лишь 20 лет назад и многие до сих пор не знают, как вести себя за границей.

Специалист по туризму отметил, что о россиянах за рубежом сложились стереотипы как о шумных, грубых, невежливых и асоциальных людях. Тиссо заявил об этом, сославшись на исследование, проведенное в 2013 году.

Историк считает, что такое мнение о россиянах сложилось неспроста. Он напомнил, что россияне, как и китайцы, долгое время жили закрыто от внешнего мира и начали путешествовать по Европе и Западу только после падения Берлинской стены. Тиссо отметил, что в их поведении при этом прослеживался своего рода реваншизм. Россияне стремились наверстать упущенное, часто это проявлялось в высокомерии по отношению к иностранцам. Тиссо отметил, что многие считают русских олигархов людьми, которые одержимы роскошными шубами и дорогими часами. При этом россияне, если им что-то не нравится, не будут молчать.

Ранее аналитики выяснили, что россияне на отдыхе больше всего денег тратят на рестораны.