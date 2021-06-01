Франция возобновила выдачу шенгенских виз россиянам

Генеральное консульство Франции в Москве возобновило прием заявок от россиян на получение шенгенской визы. Об этом сообщили на сайте дипмиссии.

Россияне с 1 июня могут запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии ковида. Постепенно возобновится и прием заявлений от остальных, кто желает получить шенгенскую визу.

В генконсульстве Франции напомнили, что выдача визы не гарантирует немедленной возможности въезда на территорию страны, поскольку все еще действуют ограничения, введенные из-за коронавируса. Возобновление выдачи виз не означает изменения правил на въезд для россиян, подчеркнули в дипмиссии.

В Ассоциации туроператоров России ранее сообщили о новых правилах получения шенгенской визы. Одно из основных изменений связано с расширением базы данных о заявителях. Например, теперь даже детям нужно будет сдавать отпечатки пальцев.

Выдачу шенгенских виз в Москве с 12 мая возобновила Испания. А с 3 мая прием документов на оформление туристических виз начало и генконсульство Италии.