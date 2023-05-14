Путешествия 14 мая 2023, 05:04 Фототур по Тигирекскому заповеднику разработали в Алтайском крае Недельный фототур по Тигирекскому заповеднику запустили для туристов в Алтайском крае Алтайтурцентр

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Тигирекский заповедник в Алтайском крае запускает в этом году для путешественников недельный фототур. Туристов ждут маршруты с погружением в культуру, традиции, а также географические и гастрономические особенности, сообщил Алтайтурцентр.

«В этом году Тигирекский заповедник запускает новый недельный фототур по реке Иня. Путешественников ждет водно-пеший маршрут по горной реке с посещением пещер и фотогеничных мест охранной зоны нацпарка и Чинетинского заказника», — сказано в сообщении.

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Так, в туре Горный Чарыш туристов познакомят с бытом казаков и кочевников. На экскурсии по Инской тропе путешественникам покажут самые сокровенные места долины Ини, расскажут об интересных и загадочных природных объектах этой части Северо-Западного Алтая.

Ранее сообщалось, что продажи туров на лето выросли в России в два раза. В числе самых популярных зарубежных направлений для путешествий остаются Турция, Египет и ОАЭ.