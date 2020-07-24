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    24 июля 2020, 00:06

    Финские СМИ рассказали об отсутствии русских туристов

    Дарья Морозова

    Финское издание Helsingin Sanomat опубликовал статью о том, что в стране непривычно из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По данным издания, у многих россиян в районе Иматры и Лаппеенранты дачи. Из-за этого они составляют большинство от всех туристов.

    «В самые оживленные дни в очереди чаще говорят по-русски, чем по-фински», — рассказала сотрудница местного ресторана.

    Поэтому финнам кажется, что теперь в регионе слишком непривычно.

    Новости SMI.FM