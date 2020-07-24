Финские СМИ рассказали об отсутствии русских туристов

По данным издания, у многих россиян в районе Иматры и Лаппеенранты дачи. Из-за этого они составляют большинство от всех туристов.

«В самые оживленные дни в очереди чаще говорят по-русски, чем по-фински», — рассказала сотрудница местного ресторана.

Поэтому финнам кажется, что теперь в регионе слишком непривычно.