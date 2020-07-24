24 июля 2020, 00:06
Финские СМИ рассказали об отсутствии русских туристов
Финское издание Helsingin Sanomat опубликовал статью о том, что в стране непривычно из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По данным издания, у многих россиян в районе Иматры и Лаппеенранты дачи. Из-за этого они составляют большинство от всех туристов.
«В самые оживленные дни в очереди чаще говорят по-русски, чем по-фински», — рассказала сотрудница местного ресторана.
Поэтому финнам кажется, что теперь в регионе слишком непривычно.