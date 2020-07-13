Финские границы открыли для 20 стран Европы

Мониторинг статистики по количеству зараженных COVID-19 продолжится, сообщило ИА «Невские новости». Каждые две недели медики будут следить за данными. В настоящее время прирост заболевших коронавирусом в некоторых европейских странах снизился: на 100 тысяч человек приходится восемь заболевших.

В список «открытых» стран для въезда и выезда вошли Австрия, Бельгия, Греция, Швейцария, Италия, Кипр и другие. Всего — около 20 стран.