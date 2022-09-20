Финляндия запросила у ЕК аннулирование виз россиян после отказа в шенгене | 360°

Путешествия 20 сентября 2022, 16:59 Поделиться Telegram

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Viber Финляндия запросила у ЕК аннулирование виз россиян после отказа в шенгене Финляндия попросила ЕК рекомендовать аннулировать визы россиян после отказа во въезде Unsplash.com

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Власти Финляндии попросили членов Еврокомиссии (ЕК) рекомендовать аннулировать визы россиян в случае отказа им во въезде в шенгенскую зону. Об этом сообщил МИД РФ. Заявление ведомства процитировал ТАСС.

По словам сотрудников ведомства, финская сторона просит выработать общие рекомендации относительно визовой политики в отношении России.

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«20 сентября Финляндия направила письмо в Европейскую комиссию с просьбой дать общие рекомендации всем странам Шенгенской зоны об аннулировании или отзыве виз, выданных российским гражданам, и о введении запретов на въезд», — сообщили в МИД РФ.

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По их словам, власти скандинавской страны хотят, чтобы ЕК рекомендовала странам Шенгенской зоны одновременно отказывать во въезде российским гражданам и аннулировать или отзывать визу.

Также после отрицательного решения по пропуску гражданина РФ на свою территорию государствам ЕС должны разрешить выдавать запрет на посещение в соответствии со стандартной практикой.

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