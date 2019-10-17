Финляндия выдаст петербуржцам визы на 5 лет

С февраля 2020 года можно будет получить пятилетний шенген. Для этого, однако, у петербуржца должна быть уже открытая двухлетняя виза. Еще одно условие — отсутствие у ведомства замечаний к гражданину.

Подать заявление можно будет за полгода до поездки.

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Финляндия рассчитывает выдать на 30% больше виз, чем в минувшем году, то есть около 700 тысяч виз.

Также начальник визового отдела Генконсульства Финляндии в Петербурге Аннели Нуммелин рассказал, что с 11 ноября изменится внешний вид финской визовой наклейки.