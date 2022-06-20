Финляндия отменит коронавирусные ограничения для туристов с 30 июня

Введенные на границах Финляндии ограничения, связанные с пандемией коронавируса, прекратят действовать 30 июня. Теперь для посещения страны не нужны сертификаты о прививках и отрицательные тесты на ковид. Об этом сообщила пресс-служба финского МВД.

В ведомстве отметили, что для туристов из стран, не входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону, для поездки в Финляндию достаточно иметь паспорт и при необходимости визу.

«Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. Например, может вырасти количество туристов на восточной границе. На объемы перевозок влияют в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз», — говорится в сообщении МВД Финляндии.

В сообщении отметили, что консульские учреждения выдают визы туристам, но россиянам лучше уточнить правила выезда из страны.