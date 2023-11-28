Путешествия 28 ноября 2023, 06:28 Финляндия анонсировала новые запреты на границе с Россией Глава кабмина Орпо: Финляндия продумала новые ограничения на границе с Россией IMAGO/Emmi Korhonen

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Из-за напряженной ситуации на восточной границе правительство Финляндии занялось разработкой новых ограничений для въезжающих из России. Премьер-министр Петтери Орпо заявил об этом на пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном, сообщило РИА «Новости».

«Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги. <…> [На восточной границе] серьезная тревожная ситуация», — сказал он.

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Петтери Орпо не уточнил суть ограничений и когда именно их введут. Ранее он не исключал, что Финляндия закроет все восемь контроль-пропускных пунктов на границе с Россией, в том числе на востоке.

Финские власти в одностороннем порядке с 18 ноября временно закрыли сначала четыре пункта пропуска, затем еще три. На контрольно-пропускном пункте «Салла» в Мурманской области выстроились сотни мигрантов из третьих стран. Местные СМИ допустили, что Финляндия прекратит прием беженцев, приехавших через Россию.