Фестиваль воздухоплавателей пройдет в Ярославской области

Пятнадцать аэростатов поднимутся в воздух на фестивале воздухоплавателей «Переславль. Весна — 2021» в Переславле-Залесском. Об этом сообщило издание INC-News со ссылкой на пресс-службу правительства Ярославской области.

Во время общего старта в небо поднимутся 15 аэростатов. Они полетят над Плещеевым озером и куполами церквей в городе «Золотого кольца».

В фестивале воздухоплавателей будут участвовать представители Ярославской, Московской областей и других регионов России.

Также в рамках фестиваля организаторы представят музыкальную программу, гостей познакомят с кулинарными традициями разных стран, покажут шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов».

Фестиваль воздухоплавателей состоится 23–25 апреля. Подняться на воздушном шаре может каждый. Мероприятие пройдет в хорошую погоду. Причинами для отмены фестиваля могут быть сильный ветер и осадки.