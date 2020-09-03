Фестиваль «Слет под рюкзаком» соберет более 500 тревел‑блогеров

Мероприятие состоится 4–6 сентября. На фестивале соберутся почти 500 блогеров со всей страны — из Калининграда, Карелии, Красноярска, Омска, из центральной части страны, Москвы, Санкт-Петербурга. Обычно еще приезжают и иностранцы, но сейчас это невозможно из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас в чате просто коллапс, все едут сюда!» — рассказала Облачная.

На «Слете под рюкзаком» собираются путешественники разного формата — и автоблогеры, и походники, и автостопщики.

«Те, кто снимает медведя в лесу, и те, кто снимает пляжи в Камбодже. Всех их объединяет шило в одном месте и страсть снимать свои приключения и выкладывать в соцсетях», — отметила организатор.

Чтобы выступить на фестивале, не обязательно быть блогером. Мероприятие рассчитано на тех, которые не представляет своей жизни без рюкзака и камеры. Соответственно, не обязательно собирать миллионы подписчиков в Instagram или вообще регистрироваться в этой соцсети. Главное, иметь свою безумную историю и вдохновение.

Фестиваль призван популяризировать туризм, активный отдых, жизнь вне принятой системы «работа-дом», когда можно позволить себе чуть больше обыденного.

В первый день фестиваля пройдут лекции о путешествиях и мастер-классы по продвижению тревел-темы в социальных медиа. Во второй блогеры снимут происходящее и создадут коллаборации для обмена подписчиками. В третий день можно будет в неформальной обстановке познакомиться с лидерами российской тревел-блогосферы.