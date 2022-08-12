Фейк: на Крымском мосту образовались многокилометровые пробки из-за спешно уезжающих россиян

В украинских Telegram-каналах появилась информация о том, что туристы массово выезжают из Крыма. Из-за этого на Крымском мосту якобы образовались пробки. «360» провел расследование и выяснил, что никаких пробок нет, а на фото совсем другой регион.

Фейк

Глава киевской теробороны нацист Сергей Коротких, известный под позывным Боцман, в своем Telegram-канале проиллюстрировал новость о якобы массовом отъезде отдыхающих из Крыма фотографией десятиполосной проезжей части. По краям дороги устроены ограждения, как на мостах. При этом автомобили на снимки встали в пробку шириной пять рядов в направлении от наблюдателя, а встречные пять рядов абсолютно пусты. Фотография сильно обрезана, чтобы не было понятно, что это за участок дороги.

Правда

Информация недостоверна. Для иллюстрации взяли фотографию, сделанную в Москве на Таганской площади с вершины тоннеля с видом на Нижнюю Краснохолмскую улицу. Там открывается панорамный вид на Большой Краснохолмский мост и далее на комплекс зданий у Павелецкого вокзала.

Это видно по узору луж на разделительной полосе, между двумя сплошными линиями. На фото, где есть встречные машины, заметно дерево и светлое здание вдали, на следующем, где можно распознать то же самое дерево, на здании уже видны буквы «Росбанк», которые установлены на доме № 5 по улице Зацепский Вал.

К тому же автомобильное движение по Крымскому мосту по всей его длине организовано в четыре полосы, по две в каждом направлении, с разделением встречных потоков металлической оградой.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднение движения на Крымском мосту также не наблюдается, хотя в то же время есть небольшие заторы у Новороссийска.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также опровергли массовый отъезд туристов из Крыма. Еще 9 августа в АТОР заявили, что туроператоры не фиксировали обращений от туристов с просьбами о досрочном прекращении туров, а также с аннуляцией по уже приобретенным турпакетам.

Очевидно, что украинские паблики выдают желаемое за действительное с целью увеличить свои просмотры.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.