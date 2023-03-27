27 марта 2023, 19:35
Федор Конюхов рассказал о рождении идеи побить мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре
Федор Конюхов вернулся в Москву после установки рекорда по дальности полета на шаре
Идею побить мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре российскому путешественнику Федору Конюхову подарил мальчик Гриша из движения «ДРОЗД». Об этом сам путешественник рассказал в аэропорту Внуково, куда вернулся после длительного полета.
Конюхов пояснил, что рассказывал участникам молодежного движения о том, что рекорд никому не удалось побить уже 26 лет.
Реклама
«Мальчик говорит: надо побить. Он патриот, как и все участники движения „ДРОЗД“. И вот, при помощи одного мальчика Гриши все состоялось», — подчеркнул российский путешественник.
В путешествие на воздушном шаре Федор Конюхов отправился вместе с пилотом Иваном Меняйло, чью работу оценил очень хорошо.
«Холодно было, а он ведет и точно на аэродром посадил в Хатанге. Я удивился — я бы так не смог. А Иван — пилот хороший», — добавил Конюхов.
Он подчеркнул, что особенно тяжело лететь было над морем. Появился страх, что топлива не хватит. Но в итоге все получилось.
«Мы думали: если не сделаем рекорд, как будем детям смотреть в глаза? Нам нужно только, чтобы наши молодые „дроздята“ нами гордились. Мы все делали для вас», — обратился к встречающим его участникам молодежного движения Конюхов.
У путешественников забрали GPS-трекеры. Все данные оттуда изучат, а после вместе с фотографиями со старта, посадки вместе с заключением отправят в Международную федерацию авиационного спорта в Швейцарии.
Общая протяженность полета воздушного шара Федора Конюхова и Ивана Меняйло составила 2368 километров. Это больше, чем расстояние, которое таким же способом преодолели японские путешественники, установившие рекорд в 1994 году. Полет стал самым длительным, который прошел за полярным кругом.
Авиация
Путешествия
Рекорды
Реклама
Реклама