Эксклюзив 27 марта 2023, 19:35 Федор Конюхов рассказал о рождении идеи побить мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре Федор Конюхов вернулся в Москву после установки рекорда по дальности полета на шаре

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Идею побить мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре российскому путешественнику Федору Конюхову подарил мальчик Гриша из движения «ДРОЗД». Об этом сам путешественник рассказал в аэропорту Внуково, куда вернулся после длительного полета.

Конюхов пояснил, что рассказывал участникам молодежного движения о том, что рекорд никому не удалось побить уже 26 лет.

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«Мальчик говорит: надо побить. Он патриот, как и все участники движения „ДРОЗД“. И вот, при помощи одного мальчика Гриши все состоялось», — подчеркнул российский путешественник.

В путешествие на воздушном шаре Федор Конюхов отправился вместе с пилотом Иваном Меняйло, чью работу оценил очень хорошо.

«Холодно было, а он ведет и точно на аэродром посадил в Хатанге. Я удивился — я бы так не смог. А Иван — пилот хороший», — добавил Конюхов.

Он подчеркнул, что особенно тяжело лететь было над морем. Появился страх, что топлива не хватит. Но в итоге все получилось.

«Мы думали: если не сделаем рекорд, как будем детям смотреть в глаза? Нам нужно только, чтобы наши молодые „дроздята“ нами гордились. Мы все делали для вас», — обратился к встречающим его участникам молодежного движения Конюхов.

У путешественников забрали GPS-трекеры. Все данные оттуда изучат, а после вместе с фотографиями со старта, посадки вместе с заключением отправят в Международную федерацию авиационного спорта в Швейцарии.

Общая протяженность полета воздушного шара Федора Конюхова и Ивана Меняйло составила 2368 километров. Это больше, чем расстояние, которое таким же способом преодолели японские путешественники, установившие рекорд в 1994 году. Полет стал самым длительным, который прошел за полярным кругом.