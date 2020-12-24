ФАС запретит Booking требовать от отелей гарантии лучшей цены

ФАС уличила Booking в нарушении закона о защите конкуренции. В ведомстве решили, что сервис навязывал российским гостиницам невыгодные условия договоров. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать паритет цен и условий во всех каналах продаж.

Эксперты ФАС пришли к выводу о злоупотреблении Booking доминирующим положением на рынке, сообщила газета «Известия».

Необходимость соблюдения паритета цен оспаривали в европейских странах еще в 2015 году. Для членов Евросоюза в итоге убрали этот пункт из договора. В РФ федеральная служба заинтересовалась Booking в январе 2019-го. Дело против платформы возбудили на основании обращения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

В конце 2019-го агрегатора заподозрили в нарушении закона «О защите конкуренции». Рассмотрение дела ФАС завершила 21 декабря 2020 года. Компанию Booking.com B.V. признали виновной в несоблюдении антимонопольного законодательства.

В «Опоре России» назвали решение ФАС большой победой. Вице-президент организации Алексей Кожевников заметил, что на рынке должна быть здоровая конкуренция. У Booking пока что практически монополия в сфере индивидуальных бронирований с объемом более 70%.

«Он доминирует и злоупотребляет своим положением путем навязывания пунктов о паритете цен», — подчеркнул он.

Сам агрегатор разочарован решением ФАС. В Booking заявили, что у партнеров сервиса есть возможность бесплатной рекламы своих объектов. Участники рынка назвали такую позицию «абсолютным лукавством».

Эксперты считают, что потребители от отмены ограничений только выиграют: появятся более привлекательные тарифы. Другим онлайн-агентствам и туроператорам тоже будет работать проще. На бизнесе Booking это вряд ли сильно отразится.