Путешествия 13 июля 2023, 22:14 ФАС выдала предостережение главе Внуково после его слов о росте цен на перелеты ФАС выдала предостережение после слов главы Внуково Ванцева о росте цен на билеты Freepik

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Федеральная антимонопольная служба России отреагировала на слова совладельца Внуково Виталия Ванцева о том, что скоро стоимость билетов на международные рейсы может вырасти на 40%. Ведомство направило ему предостережение.

Ранее в РБК вышло интервью с главой Внуково, где тот заявил, что в этом году ожидается подорожание авиаперелетов — как по России, так и за границу. По его словам, билеты на внутренние направления могут вырасти в цене до 20%, а на международные — на 40%. По мнению ФАС, эти слова другие участники рынка могут воспринять как побуждение к повышению стоимости перелетов.

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«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», — отметили в ведомстве.

В Минтрансе тоже прокомментировали слова Ванцева. Там заявили, что эта информация не имеет оснований. С начала этого года по май стоимость билетов на внутренние рейсы выросла лишь 6%.