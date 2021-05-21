ФАС предупредила, что отменять брони в одностороннем порядке незаконно

Федеральная антимонопольная служба российских отельеров и туроператоров рассказала, что отменять бронирование туров и номер в одностороннем порядке незаконно. Об этом сообщило ИА Nation News.

Уточняется, что участники не имеют права разрывать договоры, которые уже были заключены. В случае нарушения компаниям грозит гражданско-правовая и административная ответственность.

В скором времени жители и гости России смогут в онлайн-режиме посылать жалобы на недобросовестное завышение цен российскими отельерами.