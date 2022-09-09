Евросоюз разрешит въезд только родственникам и журналистам из России | 360°

Путешествия 09 сентября 2022, 13:27 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз разрешит въезд только родственникам и журналистам из России Еврокомиссар Илва Йохансон: ЕС введет строгие визовые ограничения для россиян РИА «Новости»

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Страны Евросоюза введут строгие ограничения на выдачу виз для россиян. Они разрешат приезжать только по гуманитарным вопросам, семейным обстоятельствам, а также журналистам, объявила Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон. Запись ее заявления опубликовал телеканал Yle.

Илва Йохансон по приглашению министра внутренних дел Финляндии Кристы Микконен посетила пограничный переход Нуйямаа. Она заявила, что здесь, вдоль 1300-километровой границы с Россией, работают самые профессиональные пограничники, и сделала объявление о новых ограничениях.

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«Больше нет оснований доверять русским. Основное право россиянина — не быть туристом на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — заявила она.

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По словам Еврокомиссара, визы смогут получать только журналисты и люди, приезжающие по семейным обстоятельствам, гуманитарным причинам и по долгу службы, будучи журналистами. Ограничения вступят в силу утром 12 сентября.

В Эстонии новые правила начнут действовать на неделю позже, с 19 сентября. Запрет распространится даже на владельцев шенгенских виз. Аналогичные меры планировали ввести Литва и Латвия.

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