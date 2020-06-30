Евросоюз решил не открывать границы для России с 1 июля
Как сообщается на сайте Совета Европы, отмена ограничений вводится для 16 государств.
Это Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Отдельным пунктом — Китай. Жители этой страны смогут посетить Евросоюз при условии, что власти Китая так же откроют границы для европейцев.
В документе подчеркивается, что каждые две недели список будет обновляться — все будет зависеть от статистики по ситуации с коронавирусом в каждой отдельной стране.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана также смогут попасть на территорию ЕС.
Ранее о том, что Евросоюз не готов пускать россиян с 1 июля, говорил и посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. Он назвал такое обстоятельство «нормальным», ведь в России распространение вируса началось позже, чем в других странах.