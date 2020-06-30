Евросоюз решил не открывать границы для России с 1 июля

Совет Европы опубликовал список стран, гражданам которых будут открыты границы уже с 1 июля. Россия в него не вошла.

Как сообщается на сайте Совета Европы, отмена ограничений вводится для 16 государств.

Это Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Отдельным пунктом — Китай. Жители этой страны смогут посетить Евросоюз при условии, что власти Китая так же откроют границы для европейцев.

В документе подчеркивается, что каждые две недели список будет обновляться — все будет зависеть от статистики по ситуации с коронавирусом в каждой отдельной стране.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана также смогут попасть на территорию ЕС.

Ранее о том, что Евросоюз не готов пускать россиян с 1 июля, говорил и посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. Он назвал такое обстоятельство «нормальным», ведь в России распространение вируса началось позже, чем в других странах.