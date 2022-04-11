Евросоюз обещал существенно ограничить выдачу виз гражданам РФ

Страны Евросоюза (ЕС) могут существенно ограничить выдачу долговременных виз россиянам на национальном уровне. Об этом «Известиям» сообщили в Еврокомиссии (ЕК). Там также отметили, что принимать решение по краткосрочным визам нужно «по существу».

По словам представителя ЕК, решение об ограничении в выдаче всех категорий виз для россиян, кроме гуманитарных, каждая страна будет принимать индивидуально.

«Прежде всего мы бы хотели подчеркнуть, что наши санкции не направлены против граждан России. Тем не менее, что касается виз, это решение принимает каждая страна — член ЕС отдельно», — подчеркнули в пресс-службе ЕК.

Там также отметили, что члены Евросоюза имеют возможности для усложнения или прекращения выдачи долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии с национальным законодательством конкретной страны. Тем не менее, в случае с короткими визами государства будут рассматривать каждое заявление по существу.

В настоящее время ряд стран, включая Чехию, Латвию и Литву, перестали выдавать визы практически всем категориям российских граждан. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в настоящее время в штатном режиме выдают визы россиянам Греция, Италия, Франция и еще ряд стран Евросоюза.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин посоветовал согражданам ездить в Европу только в исключительных случаях.