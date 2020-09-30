Евросоюз не стал изменять перечень стран для открытия границ

«Был пересмотр списка, изменений никаких нет», — процитировало источник ИА RNS.

Список включает в себя Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд, Тунис и Уругвай. Уточняется, что границы для этих государств открылись с 31 июля.

Помимо прочего, в перечень условно входит Китай. Страна номинально соответствует эпидемиологическим требованиям. При этом она не открывает границы для жителей ЕС.