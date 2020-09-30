30 сентября 2020, 13:15
Евросоюз не стал изменять перечень стран для открытия границ
Совет Европейского союза не стал вносить изменения в перечень стран, с которыми открыто пассажирское сообщение, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
«Был пересмотр списка, изменений никаких нет», — процитировало источник ИА RNS.
Список включает в себя Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд, Тунис и Уругвай. Уточняется, что границы для этих государств открылись с 31 июля.
Помимо прочего, в перечень условно входит Китай. Страна номинально соответствует эпидемиологическим требованиям. При этом она не открывает границы для жителей ЕС.