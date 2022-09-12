Вице-президент РСТ Барзыкин назвал Евросоюз неблагоприятным направлением для туризма | 360°

Путешествия 12 сентября 2022, 13:29 Поделиться Telegram

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Viber Вице-президент РСТ Барзыкин назвал Евросоюз неблагоприятным направлением для туризма

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что Евросоюз стал неблагоприятным направлением для туризма после приостановки действия соглашения об упрощенном визовом режиме. Об этом написал RT.

Эксперт считает, что после нарушения транспортной логистики и отмены упрощенного визового режима Европа стала не самым благоприятным направлением в целях туризма.

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«Поэтому с туристскими целями в ЕС направлялось крайне мало граждан. Отмена упрощенного визового режима радикально не повлияет», — добавил эксперт.

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С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, работавшим с 2007 года. Теперь к россиянам будут применяться общие правила выдачи виз для граждан из третьих стран.

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