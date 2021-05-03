Евросоюз может специально затягивать процесс регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в течение следующих шести месяцев. Это позволит расчистить рынок для своих производителей вакцины. При этом весь этот срок российских туристов могут не пускать в страны ЕС.

Об этом ТАСС сообщил программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. Он предположил, что в Европе будут задерживать регистрацию «Спутника V» до тех пор, пока не поймут, что европейские производители препаратов от коронавируса установили контроль над значительной долей рынка.

«Я имею в виду исключительно коммерческие задачи. Европейцы не будут его регистрировать, пока не будут уверены, что российская вакцина просто уже не сможет занять серьезных позиций на европейском рынке. А только потом регистрация состоится», — подчеркнул он.

Бордачев подчеркнул, что это может затянуться на срок до шести месяцев. При этом вряд ли Евросоюз откроет границы для российских туристов — дело в том, что страны планируют пускать только тех путешественников, которые привились одобренной европейским регулятором вакциной.

Собеседник агентства предположил, что Россия отреагирует на такое решение как на неадекватное поведение со стороны ЕС. Он подчеркнул, что это — жульничество. Однако такое решение Евросоюза не станет для России большой проблемой, потому что страна сможет заняться развитием внутреннего туризма.