Авиакомпания S7 продлила отмену рейсов в Европу до 26 марта

Авиакомпания S7 продлила отмену всех рейсов в страны Европы до 26 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика.

В частности, самолеты авиакомпании прекратят летать в Австрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Молдавию, Францию и на Кипр.

Ранее перевозчик отменил все рейсы в Европу с 26 февраля. Планировалось, что запрет продлится до 13 марта. Продажу билетов на все рейсы в европейские страны остановили. Пассажирам вернут потраченные деньги.

На такой шаг авиакомпания пошла после закрытия странами Евросоюза своего воздушного пространства для всех самолетов России.

Сегодня Росавиация сообщила, что вводит ответный запрет на полеты гражданских самолетов авиакомпаний 36 стран в воздушном пространстве России. При этом перевозчики могут получить разрешение на полеты в Росавиации или Министерстве иностранных дел России.