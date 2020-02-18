Европейцы стали чаще приезжать в Россию

Между жителями Евросоюза и Россией заметно потеплели отношения. В 2019 году в РФ приехало на 41 тысячу европейцев больше, чем годом ранее. Всего в России за год побывали почти пять миллионов граждан ЕС.

Как сообщил RT со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ, чаще всех в Россию наведывались граждане Финляндии — 938,6 тысячи человек. На втором месте — немцы (744,4 тысячи человек). Третье место у граждан Польши. В Россию в прошлом году приезжали 680,3 тысячи поляков.

Далее идут жители прибалтийских стран — Эстонии (540 тысяч человек), Латвии (365,7 тысячи человек) и Литвы (254 тысяч человек). Число побывавших в России в 2019 году увеличилось на общем фоне статистики 2018 года. Эстонцев приехало больше на 43 тысячи, литовцев — на 10,8 тысячи, а латвийцев — на 10,1 тысячи.

Традиционно большинство европейцев приезжают в Россию по делам. В прошлом году свои вопросы в РФ решали более двух миллионов человек. Туристов меньше — 1,5 миллиона. С частным визитом в нашу страну въехали 725 тысяч жителей ЕС, для работы — 97 тысяч. Учеба в России привлекла 12 тысяч человек.

В ноябре 2019 года генконсул Эстонии в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм сообщил, что число европейских туристов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилось после введения электронных виз. Жителей ЕС, которые попали в Россию через пограничный пункт Нарва — Ивангород, стало на 18% больше, чем в 2018 году.