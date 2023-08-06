Путешествия 06 августа 2023, 17:58 Европейцы из приграничных стран зачастили в Россию Финны стали лидерами среди жителей ЕС по поездкам в Россию в 2023 году РИА «Новости»

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Количество поездок в Россию среди жителей приграничных стран Евросоюза выросло по итогам первых шести месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным показателем в 2022-м году. К таким выводам пришел РБК после анализа данных ФСБ о визитах иностранцев. В статистике ведомства учли число пересечения границ, а также цели визита иностранцев.

Лидерами общего рейтинга стали жители Финляндии, которые приезжали в Россию 47,3 тысячи раз, что более чем втрое больше, чем годом ранее (14 тысяч поездок).

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На втором месте расположилась Эстония с результатом 47,1 тысячи поездов против 24,1 тысячи в 2022-м. Третье место досталось Германии с результатом 36,3 тысячи против 29,4 тысячи. Сократилось число гостей из Италии, Греции, Франции и Болгарии.

Если в качестве цели визита заявлен туризм, то лидером списка стала Германия. Количество туристических поездок из этой страны в Россию выросло до 17,5 тысячи против 8,5 тысячи в прошлом году.

Второе и третье место досталось Польше и Латвии. За год не изменилось количество туристов из Нидерландов и сократилось — из Франции, Италии и Испании.