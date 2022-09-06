Европа потеряет миллиарды евро из‑за ограничений на выдачу виз россиянам | 360°

Путешествия 06 сентября 2022, 18:32 Поделиться Telegram

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Viber Европа потеряет миллиарды евро из‑за ограничений на выдачу виз россиянам

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По словам доктора экономических наук, директора Института психолого-экономических исследований Александра Неверова, чаще всего россияне ездили в Испанию, Италию, Францию, Черногорию.

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«Кроме того, фактически только россияне приносили доход туризму в странах Балтии. Большая доля прибыли от русских туристов приходилась на Финляндию, Австрию и Швейцарию, особенно в зимний период», — добавил эксперт.

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Потери, на его взгляд, составят приличную сумму. В 2022 году европейские страны могут не досчитаться до 20 миллиардов евро из-за отсутствия российских туристов.

«Прежде всего, речь идет о таких странах, как Греция, Кипр, Италия, Испания, Болгария, Финляндия, где количество наших путешественников всегда было значительным, а экономика этих государств во многом связана с туризмом. Так, Испания останется без 1,4 миллиарда евро, которые могли принести российские туристы, Кипр может потерять более 600 миллионов евро из-за сокращения потока россиян, а Италия — более 200 миллионов евро», — резюмировал Неверов.

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