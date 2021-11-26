Еврокомиссия предложила ввести новые вакцинные правила въезда

Еврокомиссия предложила странам ЕС открыть границы для всех, кто привит от ковида признанными в союзе вакцинами. Новые правила могут начать действовать с 1 марта 2022 года, заявила еврокомиссар Илва Йоханссон.

«Мы решили сегодня в ЕК, что у нас будут новые правила для въезда в ЕС из третьих стран с 1 марта. Насущные поездки из третьих стран могут совершаться», — процитировало Йоханссон РИА «Новости».

Еврокомиссар добавила, что для ненасущных визитов составлен список стран, которым рекомендовано открыть въезд в ЕС. Всего в перечне числятся порядка 20 государств.

«Сейчас мы уходим от странового подхода и переходим к индивидуальному. Это означает, что все люди, которые были вакцинированы, могут приехать в Евросоюз», — отметила Йоханссон.

При этом она уточнила, что въезд разрешат тем, кто привился от коронавируса одобренными Еврокомиссией вакцинами. Прививка будет действовать только в течение девяти месяцев. Если турист прошел вакцинацию препаратом, одобренным ВОЗ, то он тоже сможет посетить Евросоюз. Но для пересечения границы ему понадобится еще и ПЦР-тест. Такое же условие действует и для тех, кто переболел ковидом.