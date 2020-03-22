Россиян эвакуируют из Марокко 23 марта

Ведомство отметило, что в воздушной гавани надо быть в 6:30 утра. В течении ночи автомобили посольства и Генерального консульства России вывезут в аэропорт граждан, которые находятся в Касабланке.

Те, кто находятся в других городах королевства должны добраться до места отправления самостоятельно.

«Предупреждаем о необходимости вашего пребывания на карантине/самоизоляции по прибытию в Россию», — говорится в сообщении посольства.

Из-за распространения коронавируса по миру страны закрывают границы и прекращают авиасообщение. Для эвакуации российских туристов Росавиация и МИД создали рабочую группу.

Как сообщил «Интерфакс», за минувшую неделю из разных стран удалось вывести почти 20 тысяч человек, в том числе почти пять тысяч иностранцев.

Для организации эвакуации россиян из Марокко и Филиппин рейсы организует авиакомпания AZUR Air. Ее самолеты отправятся 23 и 25 марта соответственно. На территории Марокко сейчас находятся около 400 граждан России.