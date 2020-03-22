    22 марта 2020, 22:58

    Россиян эвакуируют из Марокко 23 марта

    Анатолий Минкин

    Россия продолжает отправлять самолеты в разные страны, чтобы вывозить оттуда своих граждан. Утром в понедельник, 23 марта в аэропорту Касабланки приземлится специальный рейс из Москвы. Он вывезет из Марокко россиян и граждан СНГ. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Рабате.

    Ведомство отметило, что в воздушной гавани надо быть в 6:30 утра. В течении ночи автомобили посольства и Генерального консульства России вывезут в аэропорт граждан, которые находятся в Касабланке.

    Те, кто находятся в других городах королевства должны добраться до места отправления самостоятельно.

    «Предупреждаем о необходимости вашего пребывания на карантине/самоизоляции по прибытию в Россию», — говорится в сообщении посольства.

    Из-за распространения коронавируса по миру страны закрывают границы и прекращают авиасообщение. Для эвакуации российских туристов Росавиация и МИД создали рабочую группу.

    Как сообщил «Интерфакс», за минувшую неделю из разных стран удалось вывести почти 20 тысяч человек, в том числе почти пять тысяч иностранцев.

    Для организации эвакуации россиян из Марокко и Филиппин рейсы организует авиакомпания AZUR Air. Ее самолеты отправятся 23 и 25 марта соответственно. На территории Марокко сейчас находятся около 400 граждан России.