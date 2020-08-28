Турагентства не досчитались 50% выручки этим летом

Турагентства только к этому месяцу смогли добрать дохода до 41% по сравнению с прошлым годом. При этом туры обошлись туристам дешевле на 5-8% этим летом.

Аналитики уверены, что виной стали закрытые границы. Россияне предпочли путешествовать по стране, а не выезжать за границу. При этом на внутренних направлениях туристы предпочитают ездить самостоятельно, без покупки туров.

Так оборот продаж туров онлайн снизился до 70% убытка на одну торговую точку, при этом средняя цены тура упала на 60% по сравнению с прошлогодними показателями. Более популярные области и города потеряли гораздо меньше (5%), тогда как лидеры среди российских городов по распространению коронавируса — Москва и Санкт-Петербург — потеряли от прошлого сезона 50 и 37% прибыли соответственно.