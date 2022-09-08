Эстония, Литва, Латвия и Польша решили ограничить въезд россиянам с 19 сентября | 360°

Путешествия 08 сентября 2022, 20:53 Поделиться Telegram

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Viber Эстония, Литва, Латвия и Польша решили ограничить въезд россиянам. От этого пострадает Европа Политолог Стариков: ограничения на въезд для россиян невыгодны странам ЕС flickr.com/flickr.com/

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Эстония, Латвия, Литва и Польша ограничат въезд россиянам с 19 сентября. Так государства существенно ограничат поток туристов из РФ, которые последние месяцы зачастую пользовались Прибалтикой как транзитом для поездок в Европу. Правда, специалисты уверены, что от такого решения пострадают прежде всего экономики тех стран, куда россияне летали. Тем временем РФ от этого лишь выиграет, ведь деньги останутся дома.

Четыре страны закроют въезд для граждан РФ

Эстонию официально закроет въезд в страну россиянам в ночь на 19 сентября. Аналогичное решение приняли Литва, Латвия и Польша. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства в Таллине. Причем ограничение коснется даже тех, кто получил визу от третьих стран.

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«Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», — сообщил он.

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По данным МИД Латвии, исключение планируют сделать для водителей грузовиков, дипломатов, а также россиян, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам. Тем временем Рейнсалу уже обратился к гражданам России и призвал их не приезжать в Эстонию с шенгенскими визами.

«Вас здесь не приветствуют!» — подчеркнул он.

flickr.com/flickr.com/

Россияне потеряют деньги за уже купленные билеты и отели

С весны этого года нет ни одного рейса из аэропортов России в страны ЕС. И десятки тысяч россиян использовали государства Прибалтики с целью транзита, так как они имеют общую сухопутную границу с РФ. Об этом в разговоре с «360» напомнил основатель и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Сейчас пострадают россияне, которые купили билеты [из Прибалтики в Европу] на сентябрь, октябрь, ноябрь. Многие уже купили билеты на Новый год. Многие купили невозвратные. Естественно, авиакомпании не виноваты, что правительства поступили так нехорошо. Естественно, люди потеряют деньги», — пояснил он.

Также есть те, кто в том числе забронировал отели. И теперь уже гостиницы будут решать, вернут ли они деньги за сорванный отдых. По прогнозам Мкртчяна, большая часть отелей этого делать не станет. Однако попасть в Прибалтику россияне все же смогут, уверен генеральный директор сети турагентств «Розовый слон».

«Только сначала нужно попасть, например, в Германию, которая пускает граждан РФ, потом переехать в Польшу, потому что между ФРГ и Польшей как таковой границы нет. Есть, но паспорта никто не проверяет. И потом, если вам очень нужно в Прибалтику, вы из Польши переезжаете в Литву, из Литвы — в Латвию, а конечная точка — Эстония. Закрыта граница России с этими странами, но не границы между ними», — отметил Мкртчян.

flickr.com/flickr.com/

От отсутствия россиян пострадает экономика Прибалтики и Европы

Экономист, политолог, специалист по странам Балтии, главный редактор ИА Baltnews Андрей Стариков уверен, что сильнее пострадает экономика Литвы, Латвии и Эстонии. Ведь российские туристы найдут альтернативные маршруты, а вот пользоваться авиаперевозчиками и отелями как Прибалтики, так и некоторых других государств станут значительно реже.

«Есть и безвизовые направления для россиян, и внутренний туризм. Недополучат туристические сектора экономик тех стран, куда традиционно до COVID-19 были устремлены большие потоки российских туристов. <…> Страны, которые традиционно зависят от российского туриста, — это юг Европы. <…> Португалия, Испания, Италия. Естественно, они были противникам таких жестких [мер]. <…> Допустим, Мальта. Какое Мальте дело до Украины?» — отметил Стариков.

По его словам, пострадает и европейский рынок недвижимости, также будет отток денег россиян из банковского сектора. Все это заденет многие компании, которые были связаны с этими сферами. Тем временем Россия лишь выиграет, уверен Стариков, ведь деньги граждан останутся дома.

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