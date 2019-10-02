Эстония оказалась лидером по числу заявок на электронную визу в Северную столицу

Панкевич рассказал, как Петербург справится с потоком туристов после введения электронных виз Подробнее

По данным издания, лидером оказалась Эстония. Жители прибалтийской республики подали три с половиной тысячи заявок на получение электронной визы. На второй позиции оказались их соседи из Латвии. Топ-3 замкнули граждане ФРГ. Виза в Северную столицу также пользуется спросом среди китайских, индийских и филиппинских туристов.

Уточняется, что с 1 октября по упрощенной процедуре в Петербург могут въехать граждане 53 стран. Электронная виза дает им право находиться в городе 30 дней, восемь из которых они могут провести в Ленинградской области.