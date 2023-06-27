Путешествия 27 июня 2023, 04:42 «Есть было нечего». Российская туристка пожаловалась на изменившуюся систему «все включено» в Турции Туристка пожаловалась на наглость персонала и отсутствие еды при «все включено» в Турции Freepik

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Туристка из Тюмени пожаловалась на отдых в Турции из-за неоправданно высоких цен и некачественного сервиса. Об этом сообщило издание nashgorod.ru.

«Кто ездил в Турцию за дешевым отдыхом, может больше не искать его там. Цены значительно выросли. У нас был отель „все включено“. Но там такое „включено“, что приходилось искать, где бы поесть», — заявила путешественница Валентина.

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Семейная пара из Тюмени выбрала для отдыха турецкий город Аланья. Этот регион часто посещают российские туристы, поэтому во многих ресторанах и кафе меню переведено на русский язык. Основными блюдами в ассортименте являются шаурма и кебаб. Однако по мнению Валентины, «в любой тюменской забегаловке могут приготовить шаурму в разы вкуснее». При этом стоимость одной порции неприлично высокая.

«Поскольку в отеле есть было нечего, мы покупали еду сами. На питание за девять дней мы потратили около 40 тысяч рублей», — объяснила женщина.

Особенно туристке запомнился неприятный случай в номере. Ранним утром к ней в комнату зашел местный житель. Он смотрел на постояльцев и говорил что-то на турецком языке. Валентину очень возмутила нестандартная ситуация. Она обратилась с претензиями на ресепшн, однако сотрудники отеля отказались помогать и предположили, что кто-то из посетителей мог перепутать двери.

Объяснения администрации туристка посчитала отговоркой. Дверь в номере была заперта, значит у незваного гостя был ключ. Через несколько дней ситуация прояснилась.

«Оказалось, что к нам в номер зашел кто-то из персонала. Подобная история нам не понравилась. Получается, что без предупреждения любой может зайти к нам в спальню, взять все, что хочет», — призналась путешественница.

Также женщина раскритиковала поведение сотрудников отеля. По ее словам, эти люди очень навязчивы, выходят за рамки приличия и задают недопустимые вопросы.

Другим неприятным фактором стало качество интернета. Быстрое соединение стоило три евро в день на одно устройство. Туристам пришлось покупать местную сим-карту, чтобы оставаться на связи, потому что этот способ оказался дешевле.