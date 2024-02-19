19 февраля 2024, 18:08
ЕС запретит въезд без биометрического паспорта
АТОР сообщила о запрете на въезд в ЕС без биометрического паспорта
Новая система въезда в Европейский союз начнет действовать во второй половине 2024 года. Попасть в ЕС без биометрического паспорта будет невозможно, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В систему внесут личные данные и информацию о целях, месте и сроках поездки каждого прибывшего в Европу иностранца. При первичном посещении путешественникам отсканируют отпечатки пальцев. Эта информация хранится в системе три года, после чего автоматически удаляется.
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При отказе туриста предоставить биометрические данные он не сможет въехать в страны ЕС, которые приняли новую систему. Точные сроки ее запуска пока неизвестны, но в АТОР отметили, что система заработает во втором полугодии 2024 года.
Несмотря на сложности с перелетами и получением визы, россияне не отказались от поездок в Европу. В 2023 году спрос на путевки вырос на 30%. Самыми популярными направлениями стали Греция, Испания, Италия и Франция.
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