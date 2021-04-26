ЕС примет всех привитых местными вакцинами туристов

Туристы, привитые от коронавируса препаратами, одобренными в ЕС, смогут приехать в любую европейскую страну после открытия границ. Об этом The New York Times заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Все 27 стран, входящих в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», — сказала она.

Сроки открытия границ для стран, не входящих в ЕС, зависят от эпидемиологической ситуации, добавила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила улучшение ситуации в США и в самом Европейском союзе. По словам фон дер Ляйен, Соединенные Штаты «идут по правильному пути» и достигли «огромного прогресса» в стремлении вакцинировать 70% взрослого населения к середине июня 2021 года. Благодаря этому должен возникнуть коллективный иммунитет.

Сейчас европейский регулятор одобрил вакцины компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российских препаратов среди одобренных нет. Вакцина «Спутник V» находится в процессе изучения.