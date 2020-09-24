24 сентября 2020, 16:40
Эпидемиолог объяснил, почему ужесточили правила прилета в Россию
Замдиректора по клинической работе «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Виктор Малеев объяснил, почему ужесточили правила прилета в Россию.
По его словам, дело в том, что за границей ощутимо усугубилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Роспотребнадзору пришлось усложнить ограничительные меры для прилетающих из-за рубежа граждан нашей страны, пишет сайт Ura.ru.
«За границей повысилась заболеваемость. За границей рост заболеваемости больше, чем у нас», — уточнил специалист.
Он напомнил, что в настоящий момент вернувшимся в РФ туристам необходимо показывать справку о наличии коронавируса и временно изолироваться.