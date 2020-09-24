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    24 сентября 2020, 16:40

    Эпидемиолог объяснил, почему ужесточили правила прилета в Россию

    Полина Петрова

    Замдиректора по клинической работе «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Виктор Малеев объяснил, почему ужесточили правила прилета в Россию.
    Эпидемиолог объяснил, почему ужесточили правила прилета в Россию

    По его словам, дело в том, что за границей ощутимо усугубилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Роспотребнадзору пришлось усложнить ограничительные меры для прилетающих из-за рубежа граждан нашей страны, пишет сайт Ura.ru.

    «За границей повысилась заболеваемость. За границей рост заболеваемости больше, чем у нас», — уточнил специалист.

    Он напомнил, что в настоящий момент вернувшимся в РФ туристам необходимо показывать справку о наличии коронавируса и временно изолироваться.

    Новости SMI.FM