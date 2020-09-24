Эпидемиолог объяснил, почему ужесточили правила прилета в Россию

Замдиректора по клинической работе «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Виктор Малеев объяснил, почему ужесточили правила прилета в Россию.

По его словам, дело в том, что за границей ощутимо усугубилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Роспотребнадзору пришлось усложнить ограничительные меры для прилетающих из-за рубежа граждан нашей страны, пишет сайт Ura.ru.

«За границей повысилась заболеваемость. За границей рост заболеваемости больше, чем у нас», — уточнил специалист.

Он напомнил, что в настоящий момент вернувшимся в РФ туристам необходимо показывать справку о наличии коронавируса и временно изолироваться.