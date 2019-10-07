Электронные визы в Петербурге: пограничники рассказали о первой неделе опыта

Стало известно, что еще 19 иностранных граждан не смогли въехать в Россию из-за ошибок в документах, сообщил ТАСС.

В пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали: «В период с 1 по 7 октября 2019 года через государственную границу Российской Федерации по электронным визам пропущено в обоих направлениях 648 иностранных граждан из 27 стран».

Также сотрудники погрануправления отметили, что наибольшее количество иностранцев по электронным визам прибыли из Эстонии. Границу между Эстонией и Россией за этот период пересекли 286 раз. Также электронными визами активно пользовались туристы из Латвии, Литвы, Финляндии, Германии, Польши и Китая.