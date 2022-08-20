Электронные путевки и QR-коды станут обязательными для российских туристов

Электронные путевки и QR-коды с сентября станут обязательными для российских туристов. Вносить данные в единую электронную систему будут операторы и турагенты.

Госдума приняла законопроект об электронных путевках еще в мае. Обязательными новые правила станут начиная с сентября, уточнили «Известия». Согласно документу, операторы и турагенты должны будут вносить основную информацию о путешественниках и их поездах в единую электронную систему. Все сведения о туристах будут отображаться в виде QR-кода.

Если в систему внесут недостоверные данные, передадут информацию слишком поздно или вообще этого не сделают, то компанию могут исключить из федерального реестра туроператоров. Но привлекать к ответственности за нарушение правил начнут только с 2023 года.

Как пояснил профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель департамента бизнес-информатики Евгений Зараменских, новая система должна помочь «обелить» туристический рынок. Власти начнут понимать, сколько туристических продуктов продается в стране. Также появятся сведения об операторах и турагентах, что позволит бороться с мошенниками.