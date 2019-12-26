Электронную визу введут в России

По информации «Русской планеты», работники сферы туризма планируют информировать иностранцев об изменениях.

«По оценке туроператоров, 2020 год должен стать годом активного, даже агрессивного информирования мирового сообщества о том, что с 2021 года к нам можно будет приехать по электронной визе», — пояснила Ломидзе.

Ранее Майя Ломидзе определила одно из главных направлений туризма в 2020 году. По ее мнению, популярным станет массовый ценовой сегмент.