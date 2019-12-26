26 декабря 2019, 10:17
Электронную визу введут в России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе напомнила, что с 2021 году на территории России будут действовать электронные визы. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Русской планеты», работники сферы туризма планируют информировать иностранцев об изменениях.
«По оценке туроператоров, 2020 год должен стать годом активного, даже агрессивного информирования мирового сообщества о том, что с 2021 года к нам можно будет приехать по электронной визе», — пояснила Ломидзе.
Ранее Майя Ломидзе определила одно из главных направлений туризма в 2020 году. По ее мнению, популярным станет массовый ценовой сегмент.