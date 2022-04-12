Электронную платформу для туристов запустили в Египте

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что власти Египта приняли решение запустить электронную платформу для туристов, на которой они могут зарегистрировать свои сертификаты или тесты на коронавирус. Об этом сообщили «Известия».

По мнению властей, таким образом ускорится процесс прохождения процедур санитарного контроля.

«На портале visitegypt.gov.eg не менее чем за два дня до начала поездки можно пройти электронную регистрацию, заполнив декларацию о состоянии здоровья и указав сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус. По итогам заполнения анкеты и рассмотрения ее сотрудниками санитарного карантина туристу на почту придет QR-код», — сообщили в АТОР.

QR-код следует сохранить в цифровом или распечатанном варианте и показать его представителям авиакомпаний у выхода на посадку в аэропорту.