Экстрим, паломничество и вкусняшки. Глава Республики Карелия рассказал о развитии туризма в регионе

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что регион развивает различные направления туризма: от экстремального до паломнического.

«Экстремальный туризм — это сплав на байдарках по рекам, специальные маршруты для горных велосипедов. Очень серьезно занимаемся развитием охоты, гастрономического туризма. Я сам постоянно занимаюсь поддержкой и популяризацией карельской кухни, с которой знаком с детства», — поделился Парфенчиков.

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Глава региона подчеркнул, что карельская кухня обширна и не ограничивается раскрученными калитками (небольшие открытые пирожки). Она включает разнообразные рыбники (карельские, поморские, заонежские), сульчены, косовики, пирог с лисичками — «удивительно вкусную, ни на что не похожую карельскую пиццу kantarelipirakka».

Парфенчиков отметил, что регион имеет огромный потенциал для продвижения духовно-просветительского туризма.

«Карелию нередко называют северной Фиваидой. Здесь развивалось русское отшельничество. Именно поэтому к нам приезжают паломники из других регионов России и не только», — поделился политик.

Парфенчиков рассказал о так называемом пассивном туризме — отдыхе от цивилизации на природе, который популярен у европейцев. «Такое уединение с природой очень востребовано жителями мегаполисов», — указал он.

Глава региона рассказал о развитии и такого вида туризма как глэмпинг.

«Это вид туризма, когда отдыхающие живут в палатках посреди природы, но при этом в комфортных условиях: с душем, удобными кроватями и со всем, к чему мы привыкли в хороших гостиницах. Бывает, что такие временные жилища стоят на плотах в небольших озерах. Я сам лично общался с туристами из Перу и Чили, которые к нам приехали именно за таким туризмом», — поделился Глава Республики.