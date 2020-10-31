Эксперты ВОЗ рассказали, безопасно ли путешествовать при пандемии

Путешествия между странами стали более безопасны из-за увеличения масштабов тестирования на коронавирус. Однако о полном исчезновении риска говорить пока рано.

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что благодаря массовому тестированию на коронавирус международные поездки стали более безопасными, передает Reuters.

Властям разных стран приходится выбирать между риском нового очага COVID-19 и экономической выгодой туризма. Как бы специальные ведомства государств ни старались ввести эффективные меры против распространения коронавируса, все равно полностью обезопасить путешественников не получится.

Ранее в АТОР спрогнозировали сроки открытия российских границ для иностранцев. Уже с середины весны им могут разрешить въезжать в страну. Причем с января 2021 года для жителей 52 стран, включая государства Европы и Китай, для посещения России достаточно будет оформить электронную визу. Это поможет увеличить поток туристов и вернуть отрасль к докризисным показателям.