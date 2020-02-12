Эксперты внесли Пензенскую область в топ-50 мест с недорогим лечебным отдыхом

Зимой и весной можно недорого посетить санаторий для отдыха и лечения в Пензенской области. Она находится на 47 месте в топ-50.

Уровень «дешевизны» определялся стоимостью суточного проживания, питания и лечения до 2000 рублей. В Пензенской области посетители пансионатов потратят около 1900 рублей в день, по подсчетам экспертов.

Первое место занимает Курганская область. День там обойдется в 1000 рублей.