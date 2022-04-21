Стало известно, насколько подорожал отдых в Сочи в майские праздники

Проживание в гостиницах и отелях Сочи во время майских праздников значительно подорожало. В некоторых отелях цены выросли на 30%, рассказали представители туристической отрасли «Известиям». На данный момент Сочи — единственный морской курорт юга РФ, куда можно добраться на самолете.

В среднем размещение в отелях Сочи подорожало на 13–14%, сообщил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Сильнее всего выросли цены в пятизвездочных отелях (на 16–17%). По словам Ромашкина, подорожали еще авиабилеты в Сочи. В туристическом сервисе OneTwoTrip рост цен на перелеты оценили в 17% по сравнению с маем прошлого года.

«В период с 1 по 15 мая средняя стоимость перелета туда-обратно в Сочи составляет около 15,5 тысячи рублей, годом ранее — 13,3 тысячи», — информировали в пресс-службе сервиса.

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, цены подняли и в соседней Абхазии. По сравнению с 2021 годом размещение в отелях подорожало примерно на 20%.

Сочи вошел в тройку самых популярных направлений отдыха в майские праздники. По этому показателю лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва.