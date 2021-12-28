Путешественникам рассказали, когда дешевле всего покупать туры зимой

Цены на туристические поездки традиционно подскакивают на время новогодних праздников. Однако после них произойдет значительное снижение — стоимость поездок упадет примерно на 30–40%. Об этом стоит помнить при планировании зимнего отдыха. Такой совет дал генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Мкртчян рассказал в беседе с «Известиями», что дешевле после праздников станут и гостиницы, и перелеты. Цены постепенно начнут падать после 15 января и примерно к 1 февраля достигнут минимальных значений.

«Особенно разница будет заметна на дальнемагистральных направлениях — Доминикане, Кубе, Мексике. Если туры на Новый год на двоих туда продаются за 300 тысяч рублей, то к 1 февраля будут стоить уже 200 тысяч Экономия значительная», — отметил эксперт.

Однако разницу смогут ощутить и те, кто выберет для отдыха Египет или Турцию. Самое популярное направление в январе для россиян — по традиции Египет. Понизятся цены и на российских курортах, например, в Красной Поляне.

Информацию о снижении цен после новогодних праздников подтвердили и другие туристические операторы. Они отметили, что в отдельных случаях цены могут понизиться уже после 9 января, поэтому на этот период тоже стоит обратить внимание тем, кто собирается в зимнюю поездку.