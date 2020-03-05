Эксперты рассказали, как спасти отпуск в разгар коронавируса

Эксперты Российского союза туриндустрии объяснили, что рассчитывать на полный возврат средств стоит в том случае, когда Ростуризм запретил полеты в эту страну либо агентство отменило тур из-за рекомендаций Роспотребнадзора.

Когда путешественник из-за страха перед коронавирусом отменяет поездку по своей инициативе, туроператор вернет ему деньги, удержав сумму «фактически понесенных затрат». Полная сумма вернется, если туроператор не успел подтвердить бронирование билетов на самолет и гостиницы.

Эксперт «Левел Трэвел» рассказал, что многие сейчас меняют туры в Италию на поездки в Грецию. Также отпускники выбирают страны с жарким климатом, в котором коронавирус не выживает. Например, ОАЭ и Таиланд.