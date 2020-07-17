Эксперты рассказали, как сберечь свой кошелек в отпуске

Бдительность и правила цифровой гигиены, начиная с момента покупки билетов и до знакомств на пляже, помогут отдыхающим сберечь свои деньги. Мошенники способны активизироваться еще в тот момент, когда потенциальный отпускник вбивает в поисковый запрос приглянувшееся ему географическое название.

Об этом РИА «Новости» рассказали специалисты Национального центра финансовой грамотности.

«Человеку, который обозначил себя поисковыми запросами, начинают поступать через рекламу или рассылку заманчивые предложения: туры по сниженным ценам, скидка на перелеты, что угодно, чтобы заставить жертву перейти по ссылкам, или открыть файл с вредоносной программой», — рассказал эксперт Дмитрий Савченко.

Особую опасность представляют вредоносные программы, считывающие логины и пароли, чтобы затем взломать интернет-банкинг или электронные кошельки.

«Невнимательный человек, может даже не заподозрить подвох и оплатить бронирование, а через некоторое время, осознать, что вместо него в оффшорные теплые страны полетели его деньги», — добавил Савченко.

Эксперт посоветовал внимательно изучать медицинскую страховку, так как мошенники могут подсунуть фальшивку для путешествий на случай COVID-19. Жилье необходимо бронировать только на хорошо зарекомендовавших себя сайтах. О поездке следует уведомить свой банк, его сотрудники могут заблокировать карту, если заметят, что вы совершаете крупные покупки за пределами обычного региона.

Эксперт центра Елена Бобкова предостерегла отдыхающих от курортных романов или знакомств на пляже.

«Если вы девушка, к вам подойдет симпатичный мужчина, если мужчина, наоборот, если семейная пара, подойдет знакомиться семья. Войдя к вам в расположение, как только вы пойдете в море, у вас пропадут все ценности из сумки, а дружелюбные знакомые исчезнут», — предупредила она.

Бобкова посоветовала внимательно относиться к окружению, чтобы избежать типовых ловушек злоумышленников.

Специалисты по кибербезопасности предупредили россиян, что выложенные в соцсетях фотографии с отпуска могут стать приглашением для домушников, которые могут обчистить квартиру, пока ее хозяева где-нибудь загорают.