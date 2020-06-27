Эксперты предупредили об опасности кроватей в отелях
Как пишет Daily Express, не смотря на то, что многие отели оставались закрытыми во время пандемии, вероятность укуса паразитами все же существует.
«Постельные клопы могут долго прожить без еды — иногда от шести месяцев до года. Они могут определить, где находится человек, поэтому первых гостей в отелях могут ожидать довольно агрессивные паразиты, особенно в ночное время», — рассказал директор и энтомолог Ричард Нейлор.
Он порекомендовал путешественникам не держать свою одежду и личные вещи рядом с кроватью и матрасом. Ведь клопы могут размножаться на различных поверхностях.
Специалист Руне Совндал, занимающейся уничтожением вредителей на дому подтвердил информацию.
«Перед бронированием стоит выяснить, были ли простыни, матрасы и каркасы кроватей очищены должным образом», — порекомендовал он.
Ранее сотрудник Роспотребнадзора рассказала о новом виде постельных клопов. Помимо обычных, в России начали распространяться их тропические товарищи.