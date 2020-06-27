Эксперты предупредили об опасности кроватей в отелях

Эксперты предупредили туристов об опасности кроватей в номерах отелей. В них могут находиться клопы.

Как пишет Daily Express, не смотря на то, что многие отели оставались закрытыми во время пандемии, вероятность укуса паразитами все же существует.

«Постельные клопы могут долго прожить без еды — иногда от шести месяцев до года. Они могут определить, где находится человек, поэтому первых гостей в отелях могут ожидать довольно агрессивные паразиты, особенно в ночное время», — рассказал директор и энтомолог Ричард Нейлор.

Он порекомендовал путешественникам не держать свою одежду и личные вещи рядом с кроватью и матрасом. Ведь клопы могут размножаться на различных поверхностях.

Специалист Руне Совндал, занимающейся уничтожением вредителей на дому подтвердил информацию.

«Перед бронированием стоит выяснить, были ли простыни, матрасы и каркасы кроватей очищены должным образом», — порекомендовал он.

Ранее сотрудник Роспотребнадзора рассказала о новом виде постельных клопов. Помимо обычных, в России начали распространяться их тропические товарищи.