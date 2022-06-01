Эксперты OneTwoTrip выяснили, в какие страны россияне стали чаще летать в 2022 году

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие страны чаще всего россияне летают в 2022 году. Об этом написал сайт kp.ru.

Весна для российских граждан стала непростым временем для путешествий. В настоящий момент перелеты выполняются лишь в 20 стран мира, при этом существуют сложности с оплатой за рубежом российскими банковскими картами, с получением виз и ковидными мерами.

По данным сервиса, весной 2022 года больше всего билетов было продано в Армению (21,5%), Турцию (16,5%), Таджикистан (11,3%), Киргизию (10,9%), Казахстан (4%), Узбекистан (3,9%), ОАЭ (3,8%), Белоруссию (3,7%), Азербайджан (3,3%) и Грузию (2,5%).

В числе востребованных стран также оказались Вьетнам, Индия, Израиль, Черногория и Таиланд. Однако попасть в Грузию, Черногорию и Таиланд можно лишь с пересадками через другие страны.