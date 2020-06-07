Эксперты объяснили отсутствие туристов на Кубани

Несмотря на открытие санаториев Краснодарского края, туристы не хотят приезжать. Эксперты связывают это с отсутствием доступа к морю и выработавшейся привычкой сидеть дома.

«У нас ограничена территория передвижения в рамках санатория, масса всего, что закрыто и недоступно. Соответственно, что остается от этого отдыха? Это урезанный вариант, вот есть духи, а есть пробник, это — пробник отдыха, лайт-версия. Поэтому, конечно, логично, что потребителю это может быть не интересно, и позиция людей, которые решают, что им это не нужно, обоснована», — отметила генеральный директор Туристической ассоциации регионов РФ Светлана Ануфриенко, ее цитирует ТАСС.

Ануфриенко напомнила, что в Краснодарском крае закрыты практически все пляжи. Поэтому отдых на море при его отсутствии не выглядит привлекательным для туристов.

По мнению руководителя Туристической ассоциации, россияне отказываются от поездок из-за психологического барьера, ведь в течение нескольких месяцев по телевизору их призывали сидеть дома.

Было сформировано представление, что за пределами дома среда грязная, заразная, как „красная зона“, и ощущение, что микробы повсеместно: в транспорте, магазине и просто на улице Светлана Ануфриенко.

Третьей причиной для отказа от отдыха она назвала ухудшение финансового положения населения, ведь все накопления были потрачены на изоляции.

С 1 июня в Краснодарском крае возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. По рекомендациям Роспотребнадзора, отдыхающих нужно расселять по одному, гости должны показывать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Постояльцы не могут покидать территорию санатория, а доступ к пляжам и бассейнам ограничен.