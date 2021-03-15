Эксперты назвали страны, в которые можно слетать на майские праздники

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин и исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказали, куда можно слетать гражданам России в период майских праздников, написал сайт URA.ru.

Как пояснил Горин, лучше и дешевле всего путешествовать с помощью туристических компаний. По его словам, из Екатеринбурга в период длинных выходных можно будет отправиться напрямую в Дубай, Шарджу, Узбекистан, Белоруссию, Армению и Киргизию.

«Готовы принимать туристов Тунис, Доминикана, Мексика, Оман. Главное условие для массового открытия остальных стран, в том числе и ЕС, — чтобы были налажены связи между государствами, чтобы у туриста был тест на коронавирус, справка об антителах и справка о вакцинации», — уточнил вице-президент Ассоциации туроператоров.

Мальцев добавил, что уже появились разрешения на вылет в Кипр и Черногорию.

Некоторые россияне пока не решаются отправиться заграницу и выбирают отечественные курорты. По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, с 1 по 10 мая больше всего авиабилетов куплено в Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу, Калининград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Казань.